Découvrir l’imprimante 3D Vincey
Découvrir l’imprimante 3D Vincey samedi 19 septembre 2026.
Vincey
Découvrir l’imprimante 3D
2 allée Julie-Victoire Daubié Vincey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 14:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Plongez dans l’univers fascinant de l’impression 3D lors de notre atelier de découverte ! Que vous soyez novice ou simplement curieux, cet atelier est fait pour vous !
Tout public • Salle d’animation • Sur inscriptionTout public
0 .
2 allée Julie-Victoire Daubié Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 9 71 04 21 72
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English :
Dive into the fascinating world of 3D printing at our introductory workshop! Whether you’re a beginner or just curious, this workshop is for you!
Open to all ages ? Event room ? Registration required
L’événement Découvrir l’imprimante 3D Vincey a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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