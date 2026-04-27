Dédicace à la Librairie de la Plage Magali DUBREUIL-BOURGUET (autrice marcheuse) Bénodet

Bénodet

Dédicace à la Librairie de la Plage Magali DUBREUIL-BOURGUET (autrice marcheuse)

4 Avenue de la Plage Bénodet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 15:00:00

fin : 2026-05-04 18:00:00

Date(s) :

2026-05-04

La Librairie de la Plage a le plaisir d’accueillir Magali Dubreuil-Bourguet, autrice-marcheuse, pour une rencontre et séance de dédicace hors du commun.

En 2026, elle s’est lancé un défi à la fois littéraire, sportif et solidaire parcourir les 2000 km du GR34, le célèbre sentier des douaniers en Bretagne. Une aventure de 91 jours, 91 étapes, menée sans interruption, au rythme de la marche… et des rencontres.

Ce projet est intimement lié à son nouveau roman, Benvenuti Ghjulia, actuellement en cours d’édition et à paraître début janvier. À travers cette œuvre, elle nous entraîne dans une aventure mystérieuse au cœur de la Corse, en abordant avec sensibilité le thème de la rémission.

Mais ce défi a aussi une dimension engagée tout au long de son parcours, Magali Dubreuil-Bourguet organise près de 80 séances de dédicaces et reversera 10 % des ventes de ses livres à une cagnotte au profit de la Ligue contre le cancer, qu’elle soutient également personnellement à l’issue de ses 2000 km.

Forte d’une première expérience réussie en 2024 — 600 km parcourus et 15 rencontres littéraires — elle poursuit aujourd’hui cette aventure humaine avec encore plus d’ampleur et de détermination.

Partie le 31 mars depuis le point zéro de Saint-Nazaire, elle fera étape le 4 mai à la Librairie de la Plage, où elle posera son sac… et ses livres.

Venez la rencontrer, échanger autour de son parcours inspirant et découvrir son univers littéraire. .

4 Avenue de la Plage Bénodet 29950 Finistère Bretagne +33 2 98 57 17 98

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English : Dédicace à la Librairie de la Plage Magali DUBREUIL-BOURGUET (autrice marcheuse)

L’événement Dédicace à la Librairie de la Plage Magali DUBREUIL-BOURGUET (autrice marcheuse) Bénodet a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DE BENODET