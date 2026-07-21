Dédicace de Ana Tissot Gadret Librairie Campus Dax
samedi 1 août 2026 · Librairie Campus · Dax
Informations pratiques
Dax
Dédicace de Ana Tissot Gadret
Librairie Campus 10 Rue du Mirailh Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Rencontre et dédicace avec Ana Tissot Gadret pour son dernier ouvrage Vanités
Fanny, une jeune biologiste éprise de nature et de sagesse déiste, s’interroge sur les choix de son frère, Hadrien, consumé peu à peu par des croyances et des codes sociaux opposés à ceux qui ont longtemps rendu leur relation fusionnelle. Impuissante, elle observe leur lien se déliter au fur et à mesure que son frère plonge dans un mode de vie dont elle perçoit la triste vanité. Pourtant, lorsqu’un drame bouleverse la vie d’Hadrien, ce dernier ne retrouve un peu de paix qu’en suivant à nouveau sa sœur dans une démarche de sincérité contemplative. .
Librairie Campus 10 Rue du Mirailh Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 66 08
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English : Dédicace de Ana Tissot Gadret
L’événement Dédicace de Ana Tissot Gadret Dax a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Grand Dax
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