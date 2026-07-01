DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER La Salvetat-sur-Agout
dimanche 19 juillet 2026 · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
La Salvetat-sur-Agout
DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER
Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Carole Séguier dédicacera ses romans Petit meurtre tiré par les cheveux et Petit meurtre à feu doux ainsi que sa nouveauté.
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Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46
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English : DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER
Carole Séguiér will be signing copies of her novels *Petit meurtre tiré par les cheveux* and *Petit meurtre à feu doux*, as well as her latest book.
L’événement DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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