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AGENDA · La Salvetat-sur-Agout

DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER La Salvetat-sur-Agout

dimanche 19 juillet 2026 · La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Esplanade des Troubadours
Ville
34330 La Salvetat-sur-Agout
Département
Hérault
Tarif

La Salvetat-sur-Agout

DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER

Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Carole Séguier dédicacera ses romans Petit meurtre tiré par les cheveux et Petit meurtre à feu doux ainsi que sa nouveauté.
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Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46 

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English : DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER

Carole Séguiér will be signing copies of her novels *Petit meurtre tiré par les cheveux* and *Petit meurtre à feu doux*, as well as her latest book.

L’événement DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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