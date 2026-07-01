Informations pratiques

La Salvetat-sur-Agout

DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER

Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Carole Séguier dédicacera ses romans Petit meurtre tiré par les cheveux et Petit meurtre à feu doux ainsi que sa nouveauté.

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Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46

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English : DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER

Carole Séguiér will be signing copies of her novels *Petit meurtre tiré par les cheveux* and *Petit meurtre à feu doux*, as well as her latest book.

L’événement DÉDICACE DE CAROLE SÉGUIER La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34