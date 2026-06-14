FÊTE DE LA RAVIEGE La Salvetat-sur-Agout
FÊTE DE LA RAVIEGE La Salvetat-sur-Agout lundi 13 juillet 2026.
La Salvetat-sur-Agout
FÊTE DE LA RAVIEGE
Port des Bouldouïres La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous au port des Bouldouïres, une soirée festive dès 18h avec DJ du comité et ensuite le groupe Legacy Time Machine . Au programme repas aligot- saucisse + fruit réservation presse Pennaroyas, feu d’artifice vers 22h org. par la commune
Rendez-vous au port des Bouldouïres pour la fête du lac de la Raviège, une soirée festive dès 18h avec DJ du comité et ensuite le groupe Legacy Time Machine . Au programme repas aligot -saucisse + fruit réservation presse Pennaroyas, feu d’artifice organisée par la commune vers 22h. Une soirée conviviale pour se retrouver et faire la fête. .
Port des Bouldouïres La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie comitesalvetois34@gmail.com
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English :
Join us at the Port des Bouldou%EFres for a festive evening starting at 6 p.m. with a DJ from the committee, followed by the band Legacy Time Machine. On the program: aligot and sausage dinner + fruit (reservations at the Pennaroyas press office), fireworks around 10 p.m. organized by the town
L’événement FÊTE DE LA RAVIEGE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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