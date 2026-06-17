MARCHÉ NOCTURNE La Salvetat-sur-Agout
MARCHÉ NOCTURNE La Salvetat-sur-Agout mardi 7 juillet 2026.
La Salvetat-sur-Agout
MARCHÉ NOCTURNE
Esplanade des troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-08-11 2026-08-25
Venez retrouver producteurs-artisans et créateurs locaux aux marchés nocturnes sur l’esplanade des troubadours à La Salvetat sur Agoût de 19h à 23h.
Les mardis 11 et 14 Juillet 2026.
Les mardis 11 et 25 août 2026. .
Esplanade des troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 61 47
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English :
Come meet local artisans and creators at the night markets on the Esplanade des Troubadours in La Salvetat-sur-Agoût from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
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