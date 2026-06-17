La Salvetat-sur-Agout

MARCHÉ NOCTURNE

Esplanade des troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-08-11 2026-08-25

Venez retrouver producteurs-artisans et créateurs locaux aux marchés nocturnes sur l’esplanade des troubadours à La Salvetat sur Agoût de 19h à 23h.

Les mardis 11 et 14 Juillet 2026.

Les mardis 11 et 25 août 2026. .

Esplanade des troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 61 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet local artisans and creators at the night markets on the Esplanade des Troubadours in La Salvetat-sur-Agoût from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34