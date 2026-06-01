FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout
FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout samedi 20 juin 2026.
La Salvetat-sur-Agout
FÊTE DE LA MUSIQUE
Place montarnaud La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique 2026 , nouvelle animation musicale surprise , repas grillades brasero et frites maison , buvette.
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Place montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 33 65 22 41
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English :
Fête de la musique 2026, new musical entertainment, barbecue and homemade French fries, refreshment stand.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34
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