La Salvetat-sur-Agout

ENSEMBLE NATURELLEMENT, FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ DES IDÉES

La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la biodiversité des idées sera une journée ludique, pédagogique et artistique avec une programmation très dense sur 3 lieux dans le village. Elle mettra à l’honneur la connaissance de la nature et du vivant par des passionnés en tous genres.

Une calèche reliera les différents lieux animés à cette occasion.

Le stade accueillera un marché de producteurs, une exposition d’artistes, une scène ouverte, de la restauration rapide, une mini ferme, des balades à poneys…

Le clos du verger sera animé par le CPIE, les plantations, du land’art, un coin lecture, une balade cueillette sauvage.

L’esplanade et le centre du village sera animé d’ateliers créatifs et de balade contemplative collective. .

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 52 05 44 30 evs@cchautlanguedoc.fr

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English :

The Biodiversity of Ideas Festival will be a fun, educational and artistic day, with a packed program at 3 locations in the village. It will showcase the knowledge of nature and the living world by enthusiasts of all kinds.

L’événement ENSEMBLE NATURELLEMENT, FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ DES IDÉES La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34