La Salvetat-sur-Agout

RANDONNÉE DU JEUDI A LA DÉCOUVERTE DE LA SALVETAT

Le Rieu La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Randonnée de 12 km (niveau moyen) proposée par le club de randonnée des Monts de Lacaune Los Passejaïres.

Possibilité de covoiturage au parking de l’Oc’Tave (6 rue de La Balme 81230 Lacaune) à 13h30. .

Le Rieu La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 83 09 14 51 los.passejaires@gmail.com

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English :

12 km hike (level: medium) proposed by the Monts de Lacaune hiking club: Los Passejaïres.

L’événement RANDONNÉE DU JEUDI A LA DÉCOUVERTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34