LE TOUR DU SOMAIL CIRCUIT CYCLO N°4 La Salvetat-sur-Agout Hérault

LE TOUR DU SOMAIL CIRCUIT CYCLO N°4 Vélo de route Difficile

LE TOUR DU SOMAIL CIRCUIT CYCLO N°4 Esplanade des Troubadours 34330 La Salvetat-sur-Agout Hérault Occitanie

Durée : 255 Distance : 8400.0 Tarif :

Un parcours de montagnes russes au départ de La Salvetat pour accomplir le tour du Somail à la limite de partage des eaux Atlantique et Méditerranée. Un circuit très forestier de sapins et de hêtres.

https://www.tourisme-montsetlacsenhautlanguedoc.com/ +33 4 11 95 08 07

Italiano :

Un giro sulle montagne russe da La Salvetat intorno a Le Somail, dove si incontrano le acque dell’Atlantico e del Mediterraneo. Un circuito molto boscoso di abeti e faggi.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme