EQUIVALENT QUATRE PIEDS PAR COCASSE COMPAGNIE FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout

Autour d’un conteneur posé en pleine rue, deux hommes se rencontrent. Ils ne se connaissent pas, ne parlent pas la même langue, n’ont pas la même couleur de peau, mais vont petit à petit s’apprivoiser, jusqu’à créer le socle d’une nouvelle amitié.

Le personnage qui sort du conteneur semble habiter là, il parle l’amharique sa langue natale. Le second personnage, semblant être un simple spectateur sorti du public, ne parle pas mais cherche sans cesse de nouvelles surface pour exprimer ses envies de percussions, quitte à troubler la tranquillité du premier. Le public va voir une amitié se créer sous ses yeux. Car les percussions ne sont qu’un prétexte pour pousser l’autre à s’ouvrir et à s’exprimer à son tour. Leur relation va finalement évoluer vers un duo acrobatique et percussif grâce notamment à des chaussures de claquettes sortie d’un sac et à un trampoline caché à l’intérieur du conteneur. Un spectacle pour quatre pieds qui sautent et tapent, traitant avec humour les sujets de la migration et de la cohabitation. .

Two men meet around a container in the middle of the street. They don?t know each other, they don?t speak the same language, they don?t have the same skin color, but they gradually tame each other, until they create the basis for a new friendship.

