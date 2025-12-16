SYLVAIN DUTHU FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout

SYLVAIN DUTHU FESTIVAL MARÉE HAUTE #4

Rue le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Connu comme la voix du groupe Boulevard des Airs, Sylvain Duthu ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre en solo.

Cette aventure marque un virage plus personnel, où la chanson flirte avec le spoken word et où l’écriture gagne en frontalité. Installé au Pays Basque, il y puise un décor naturel et sensible pour nourrir ses images et ses chansons.

Sur scène, ce projet prend la forme d’un concert plus dépouillé, plus proche, où les mots deviennent centraux et où chaque titre dessine un fragment de vie. Un moment simple, direct, sans fioriture, porté par une voix qu’on découvre autrement. .

English :

Known as the voice of the group Boulevard des Airs, Sylvain Duthu is now opening a new solo chapter.

