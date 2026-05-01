CAFÉ CULTUREL bibliothèque la Salvetat La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout

CAFÉ CULTUREL

bibliothèque la Salvetat Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Découverte de la poésie et peinture tantrique.

Contempler le monde découverte de la poésie et la peinture tantrique au travers des textes, peintures du Rajasthan et de la musique. .

bibliothèque la Salvetat Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

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English :

Discovery of Tantric poetry and painting.

L’événement CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34