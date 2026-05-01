CAFÉ CULTUREL bibliothèque la Salvetat La Salvetat-sur-Agout
CAFÉ CULTUREL bibliothèque la Salvetat La Salvetat-sur-Agout mercredi 27 mai 2026.
La Salvetat-sur-Agout
CAFÉ CULTUREL
bibliothèque la Salvetat Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Découverte de la poésie et peinture tantrique.
Contempler le monde découverte de la poésie et la peinture tantrique au travers des textes, peintures du Rajasthan et de la musique. .
bibliothèque la Salvetat Chemin du Redoundel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovery of Tantric poetry and painting.
L’événement CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34
À voir aussi à La Salvetat-sur-Agout (Hérault)
- RANDONNÉE DU JEUDI A LA DÉCOUVERTE DE LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout 21 mai 2026
- SYLVAIN DUTHU FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout 24 mai 2026
- SCHMILBLICK CLUB FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout 24 mai 2026
- EQUIVALENT QUATRE PIEDS PAR COCASSE COMPAGNIE FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout 24 mai 2026
- SYLVAIN DUTHU – SALLE DES FETES – LA SALVETAT SUR AGOUT La Salvetat Sur Agout 24 mai 2026