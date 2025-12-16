SMILBLICK CLUB FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout
SMILBLICK CLUB FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout dimanche 24 mai 2026.
SMILBLICK CLUB FESTIVAL MARÉE HAUTE #4
Rue le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Schmilblick Club revient tourner sans fin !
Victor Betti transforme les places en pistes de danse avec son manège system.
Échangez votre lumbago contre une dose de schmilblickmania et visez l’étoile pomponincontournable.
Une expérience virevoltante et inoubliable ! .
Rue le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 5 63 60 55 90 contact@arpegesettremolos.net
English :
Schmilblick Club returns to spin endlessly!
Victor Betti turns squares into dance floors with his merry-go-round system.
L’événement SMILBLICK CLUB FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-12-13 par 34 ADT34