SMILBLICK CLUB FESTIVAL MARÉE HAUTE #4 La Salvetat-sur-Agout

SMILBLICK CLUB FESTIVAL MARÉE HAUTE #4

Rue le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Schmilblick Club revient tourner sans fin !

Victor Betti transforme les places en pistes de danse avec son manège system.

Échangez votre lumbago contre une dose de schmilblickmania et visez l’étoile pomponincontournable.

Une expérience virevoltante et inoubliable ! .

Rue le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 5 63 60 55 90 contact@arpegesettremolos.net

English :

Schmilblick Club returns to spin endlessly!

Victor Betti turns squares into dance floors with his merry-go-round system.

