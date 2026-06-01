La Salvetat-sur-Agout

CINÉMA SILENT FRIEND

salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Cinécran et Le jardin des syrphes proposent la projection du film silent friend , de Ildiko Enyedi, avec Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler. 2h27-VOSTF.

Dans un jardin botanique, un arbre veille et observe, témoin patient des siècles. En 1908, il suit Grete qui lutte pour exister dans un milieu qui l’ignore.

Dans les années 70, il voit Hannes s’éveiller à l’amour et au monde des plantes.

Aujourd’hui, le vieil arbre parle avec Tony dans son langage secret.

Autour de lui, certains se cherchent, d’autres se rencontrent. Lui demeure, ami silencieux dans un temps plus vaste que le leur. .

salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 42 30 05 53

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English :

Cinécran and Le jardin des syrphes propose the screening of silent friend , by Ildiko Enyedi, starring Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux, Luna Wedler. 2h27-VOSTF.

L’événement CINÉMA SILENT FRIEND La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 ADT34