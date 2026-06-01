CAFÉ CULTUREL Clos du gué La Salvetat-sur-Agout mercredi 24 juin 2026.

La Salvetat-sur-Agout

CAFÉ CULTUREL

Clos du gué Bibliothèque de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Présentation de la 13ème édition du Festival de Poésie Sauvage + anniversaires.

Présentation du programme du Festival Poésie + lectures et vidéos des artistes invitées. .

Clos du gué Bibliothèque de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 87 05 33 68 jm2crozals@gmail.com

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English : CAFÉ CULTUREL

Presentation of the 13th edition of the Festival de Poésie Sauvage + anniversaries.

L’événement CAFÉ CULTUREL La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34