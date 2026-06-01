TRIATHLON DU HAUT LANGUEDOC lac de la raviège La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout

TRIATHLON DU HAUT LANGUEDOC

lac de la raviège Au bouldouires La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Si vous aimez l’ambiance de nos épreuves, n’hésitez pas le triathlon du Haut-Languedoc est fait pour vous ! Son lac de la Raviège aux eaux pures, ses routes variées et ses paysages magnifiques accueilleront le Triathlon du Haut-Languedoc le 27 juin.

Des lacs (la Raviège et le Laouzas) aux eaux pures et tempérées (environ 22°C) pour toutes les distances de natation de 375m à 2,250kms.

Des itinéraires cyclables sur de belles routes vallonnées avec quelques cols sélectifs (Col du Cabaretou, Col de Fontfroide, Col Frajure, Col de la Bane…). Et surtout, très peu de circulation !

Et des parcours de course à pied au cœur de la zone biologique de la Source Salvetat.

Après avoir accueilli les Championnats de France de Triathlon Distance L pendant 2 années consécutives en 2022 et 2023, les organisateurs proposent à nouveau en 2026 un programme complet de triathlons et swim bikes, du XS au L, en passant par les épreuves enfants.

Le 27 juin 2026, XS, S, M et L pour un rdv de triathlon autour du très beau lac de la Raviège (avec un parcours de course à pied en 1, 2 ou 4 boucles pour l’ambiance selon la distance) et, pour ceux qui ont arrêté le sport et ne veulent plus courir, un swim bike M et L. .

lac de la raviège Au bouldouires La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie contact@fitdays.fr

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English : TRIATHLON DU HAUT LANGUEDOC

If you like the atmosphere of our events, don’t hesitate: the Haut-Languedoc Triathlon is for you! The pure waters of Lac de la Raviège, its varied routes and magnificent scenery will host the Haut-Languedoc Triathlon on June 27.

L’événement TRIATHLON DU HAUT LANGUEDOC La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34