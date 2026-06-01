FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout dimanche 21 juin 2026.

La Salvetat-sur-Agout

FÊTE DE LA MUSIQUE

Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique avec scène ouverte à tous.

A partir de 12h et toute la journée, différents styles musicaux seront proposés, avec programmation par notre ingénieur du son Manu, venez avec vos instruments , votre voix, vos danses, buvette par l’association et repas producteur. .

Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 20 83 01 77 lesamisdujounie@gmail.com

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English :

Music Festival with an open stage for everyone.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34