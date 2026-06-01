FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout
FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout dimanche 21 juin 2026.
La Salvetat-sur-Agout
FÊTE DE LA MUSIQUE
Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique avec scène ouverte à tous.
A partir de 12h et toute la journée, différents styles musicaux seront proposés, avec programmation par notre ingénieur du son Manu, venez avec vos instruments , votre voix, vos danses, buvette par l’association et repas producteur. .
Hameau du Jounié La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 20 83 01 77 lesamisdujounie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music Festival with an open stage for everyone.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
À voir aussi à La Salvetat-sur-Agout (Hérault)
- JOURNÉE DU PÊCHEUR La Salvetat-sur-Agout 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE La Salvetat-sur-Agout 20 juin 2026
- ENSEMBLE NATURELLEMENT, FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ DES IDÉES La Salvetat-sur-Agout 20 juin 2026
- CAFÉ CULTUREL Clos du gué La Salvetat-sur-Agout 24 juin 2026
- TRIATHLON DU HAUT LANGUEDOC lac de la raviège La Salvetat-sur-Agout 27 juin 2026