Dédicace de livres et rencontre avec Jean Leclercq, Médiathèque Pierre Perrault, Bourbon-Lancy
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Perrault · Bourbon-Lancy
Informations pratiques
Dédicace de livres et rencontre avec Jean Leclercq Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Pierre Perrault Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Dédicace et rencontre avec Monsieur Jean Leclercq pour ses livres « Oublier Eva » et « Les ombres de la Montagnette : Destins en Morvan sous l’Occupation ».
Médiathèque Pierre Perrault 36 rue du Sénateur Turlier 71140 BOURBON-LANCY Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 82 89 09 40 https://bourbon-lancy.bibenligne.fr/
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