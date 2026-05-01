Dédicace du livre Le pays des monstres Médiathèque de Barbentane Barbentane

Barbentane

Dédicace du livre Le pays des monstres

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 12h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dédicace du livre Le pays des monstres , par Clémence Bernard.

Dédicace du livre Le pays des monstres , par Clémence Bernard.



A l’occasion de cette séance de dédicace, Clémence Bernard, jeune auteure barbentanaise de 15 ans, présentera son premier livre, Le pays des monstres , tout juste publié aux éditions du Lys Bleu. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

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English :

Book signing for Le pays des monstres , by Clémence Bernard.

L’événement Dédicace du livre Le pays des monstres Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence