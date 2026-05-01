Dédicace du livre Le pays des monstres Médiathèque de Barbentane Barbentane
Dédicace du livre Le pays des monstres Médiathèque de Barbentane Barbentane samedi 30 mai 2026.
Barbentane
Dédicace du livre Le pays des monstres
Samedi 30 mai 2026 de 10h à 12h. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Dédicace du livre Le pays des monstres , par Clémence Bernard.
Dédicace du livre Le pays des monstres , par Clémence Bernard.
A l’occasion de cette séance de dédicace, Clémence Bernard, jeune auteure barbentanaise de 15 ans, présentera son premier livre, Le pays des monstres , tout juste publié aux éditions du Lys Bleu. .
Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr
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English :
Book signing for Le pays des monstres , by Clémence Bernard.
L’événement Dédicace du livre Le pays des monstres Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence