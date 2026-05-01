Lecture Premiers chapitres Médiathèque de Barbentane Barbentane

Barbentane

Lecture Premiers chapitres

Mardi 26 mai 2026 à partir de 18h30. Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Lecture premiers chapitres #2, par la compagnie Il va sans dire.

Lecture premiers chapitres #2, par la compagnie Il va sans dire.



Fondée à Avignon par Olivier Barrère, la compagnie Il va sans dire propose au public de plonger dans l’univers d’un écrivain à travers la lecture de ses premiers chapitres . Un cycle de trois rendez-vous dans l’année, qui traverse trois romans d’un même auteur, pour partir à la rencontre de son travail, proposer un élan, faire naître le désir d’aller plus loin…

Cette année, Prix Goncourt oblige, nous explorerons l’œuvre de Laurent Mauvignier. Après La maison vide au mois de mars, la lecture portera cette fois sur Dans la foule , son roman de 2006 consacré au drame du Heysel.



Sur réservation. .

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 60 16 21 mediatheque@barbentane.fr

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English :

Reading premiers chapitres #2, by the Il va sans dire company.

L’événement Lecture Premiers chapitres Barbentane a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence