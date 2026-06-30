Dédicace du livre Osez vivre la retraite qui vous ressemble par F. PERA BERTHIER 12 juillet Bibliothèque Brides-les-Bains

Informations pratiques

Brides-les-Bains

Dédicace du livre Osez vivre la retraite qui vous ressemble par F. PERA BERTHIER 12 juillet

Bibliothèque B.P. 28 Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:30:00

fin : 2026-07-12 16:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Dédicaces Françoise Pera-Berthier

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Bibliothèque B.P. 28 Brides-les-Bains 73572 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 12 73 acccueil1@brides-les-bains.com

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English :

Dedications by Françoise Pera-Berthier

L’événement Dédicace du livre Osez vivre la retraite qui vous ressemble par F. PERA BERTHIER 12 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains