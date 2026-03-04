Bal animé par Gilles Francony Mercredi 01 juillet

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 17:00:00

fin : 2026-07-01 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez danser et chanter au bal pour des moments de plaisir !

.

Kiosque du Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and dance and sing along to the ball!

L’événement Bal animé par Gilles Francony Mercredi 01 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains