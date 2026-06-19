Dédicace du livre Osez vivre la retraite qui vous ressemble par F. PERA BERTHIER -16 juillet Bibliothèque Brides-les-Bains
Dédicace du livre Osez vivre la retraite qui vous ressemble par F. PERA BERTHIER -16 juillet Bibliothèque Brides-les-Bains jeudi 16 juillet 2026.
Brides-les-Bains
Dédicace du livre Osez vivre la retraite qui vous ressemble par F. PERA BERTHIER -16 juillet
Bibliothèque B.P. 28 Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Dédicaces Françoise Pera-Berthier
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Bibliothèque B.P. 28 Brides-les-Bains 73572 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 12 73 acccueil1@brides-les-bains.com
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English :
Dedications by Françoise Pera-Berthier
L’événement Dédicace du livre Osez vivre la retraite qui vous ressemble par F. PERA BERTHIER -16 juillet Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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