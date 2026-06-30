AGENDA · Brides-les-Bains
Pièce de théâtre Embrasse ta mère 28 juillet 2026 La Dova Brides-les-Bains
mardi 28 juillet 2026 · La Dova · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Pièce de théâtre Embrasse ta mère 28 juillet 2026
La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Une comédie grinçante !
.
La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 59 80 79
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English :
A biting comedy!
L’événement Pièce de théâtre Embrasse ta mère 28 juillet 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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