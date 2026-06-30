Pièce de théâtre Embrasse ta mère 28 juillet 2026 La Dova Brides-les-Bains

Informations pratiques

Brides-les-Bains

Pièce de théâtre Embrasse ta mère 28 juillet 2026

La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Une comédie grinçante !

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La Dova 2 Rue du Chanoine Joly Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 59 80 79

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English :

A biting comedy!

L’événement Pièce de théâtre Embrasse ta mère 28 juillet 2026 Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains