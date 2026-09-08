Dédicace et rencontre avec David Demouzon, Médiathèque George Sand, Cesson

Informations pratiques

Dédicace et rencontre avec David Demouzon Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque George Sand Seine-et-Marne

30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Rencontre autour de la BD « Le Son du mal », inspirée des échanges de l’auteur cessonnais avec une rescapée des attentats du Bataclan.

Médiathèque George Sand 1 rue du chatelet, Cesson Cesson 77240 Cesson-la-Forêt Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 63 57 14 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr/iguana/www.main.cls

Biblis en folie 2026

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