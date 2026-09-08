Deep Forest en concert à Nantes, Warehouse, Nantes

Informations pratiques

Deep Forest en concert à Nantes Mercredi 28 octobre, 19h30 Warehouse Loire-Atlantique

22,99 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T19:30:00+01:00 – 2026-10-28T22:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T19:30:00+01:00 – 2026-10-28T22:30:00+01:00

Véritable icône de la French Touch et projet culte de la scène électronique mondiale, Deep Forest a marqué toute une génération avec un son unique mêlant musiques du monde et textures électroniques. Révélé par le succès planétaire de « Sweet Lullaby », le groupe s’est imposé comme pionnier de l’ethnic electronica, avec plus de 10 millions d’albums vendus et un Grammy Award pour « Boheme ». Porté aujourd’hui par Eric Mouquet, Deep Forest continue de faire voyager son public à travers des compositions immersives, entre ambient, world music et électronique.

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Deep Forest en concert au Warehouse Nantes le mercredi 28 octobre 2026. Une soirée immersive entre French Touch, musiques du monde et live électro visuel. electro deepforest