Defays / Depreissac Quintet Le Son de la Terre PARIS 05

Le saxophoniste Olivier Defays et le pianiste Ludovic De Preissac, figures de la scène jazz française et amis de longue date, unissent leurs parcours pour mettre leurs talents de compositeurs et d’arrangeurs au service de la voix de Maë Defays, révélée par l’album A Deeper Ocean (2024).

Le répertoire mêle hard bop, bebop, musique brésilienne et chanson, à travers des compositions originales et des arrangements chantés en français, créole, anglais ou portugais. La voix de Maë s’y affirme comme un instrument à part entière, en dialogue avec le saxophone et le piano.

Ce quintet intergénérationnel réunit musiciens confirmés et artistes émergents, portés par un même goût de l’improvisation et du partage musical.

Maë Defays :chant

Ludovic Depreissac : piano

Olivier Defays : saxophones/flûte

Solène Cairoli : contrebasse

Germain Cornet : Batterie

Chansons originales en français, en créole, reprises en anglais en portugais, scat et tutti, le jazz vocal et instrumental dans tous ses états !

Le mercredi 11 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



