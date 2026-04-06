Ascain

Défi de la Rhune

Chemin d’Ansorlua Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 13:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Course en montagne de 4,4 km et 850 mètres de dénivelé. Défi d’arriver au sommet avant le train de la Rhune. Rendez-vous, le jour même, à la salle Biltoki d’Ascain (derrière la mairie) à partir de 10h pour le retrait des dossards. Départ du premier coureur à 13h30. Course limitée à 250 participants.

Possibilité de réserver par internet jusqu’au 1 mai. Après cela, les réservation se font sur place jusqu’à 13h le jour de la course sous réserve de places disponibles. .

Chemin d’Ansorlua Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 67 81 40 defidelarhune@gmail.com

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English : Défi de la Rhune

L’événement Défi de la Rhune Ascain a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque