Défi de la Rhune Ascain
Défi de la Rhune Ascain samedi 2 mai 2026.
Ascain
Défi de la Rhune
Chemin d’Ansorlua Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 13:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Course en montagne de 4,4 km et 850 mètres de dénivelé. Défi d’arriver au sommet avant le train de la Rhune. Rendez-vous, le jour même, à la salle Biltoki d’Ascain (derrière la mairie) à partir de 10h pour le retrait des dossards. Départ du premier coureur à 13h30. Course limitée à 250 participants.
Possibilité de réserver par internet jusqu’au 1 mai. Après cela, les réservation se font sur place jusqu’à 13h le jour de la course sous réserve de places disponibles. .
Chemin d’Ansorlua Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 67 81 40 defidelarhune@gmail.com
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English : Défi de la Rhune
L’événement Défi de la Rhune Ascain a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque
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