Dinan

Défi du Jerzual

Espalanade de la Mairie Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

30ème édition du Jerzual

Plusieurs courses au programme

A partir de 15h30 course enfants le long des remparts

1 Course Ecole d’Athlé distance 500 mètres

1 Course Poussins distance 500 mètres.

1 Course Benjamins 1000 mètres

1 Course Minimes distance 1500 mètres

16h30 Le Défi Contre le Cancer 1 tour de 5.5 kms (course ou marche)

Nous reversons une partie de l’inscription à La Ligue contre le Cancer

1 Tshirt à tous les participants + 1 gobelet et 1 jeton pour la buvette

18h Le défi du Jerzual 2 tours de parcours 11 km

1 Tshirt à tous les participants + 1 gobelet et 1 jeton pour la buvette

Quelques informations pratiques

* Pour les 5.5 km à la marche, le certificat médical n’est pas obligatoire. Il n’y aura pas de classement.

* Pour le Défi, un SAS est réservé aux personnes remplissant les conditions (reportez-vous au règlement et remplissez la zone prévue à cet effet lors de votre inscription) .

Espalanade de la Mairie Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Défi du Jerzual Dinan a été mis à jour le 2026-06-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme