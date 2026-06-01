Défi du Jerzual Dinan
Défi du Jerzual Dinan samedi 26 septembre 2026.
Dinan
Défi du Jerzual
Espalanade de la Mairie Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
30ème édition du Jerzual
Plusieurs courses au programme
A partir de 15h30 course enfants le long des remparts
1 Course Ecole d’Athlé distance 500 mètres
1 Course Poussins distance 500 mètres.
1 Course Benjamins 1000 mètres
1 Course Minimes distance 1500 mètres
16h30 Le Défi Contre le Cancer 1 tour de 5.5 kms (course ou marche)
Nous reversons une partie de l’inscription à La Ligue contre le Cancer
1 Tshirt à tous les participants + 1 gobelet et 1 jeton pour la buvette
18h Le défi du Jerzual 2 tours de parcours 11 km
1 Tshirt à tous les participants + 1 gobelet et 1 jeton pour la buvette
Quelques informations pratiques
* Pour les 5.5 km à la marche, le certificat médical n’est pas obligatoire. Il n’y aura pas de classement.
* Pour le Défi, un SAS est réservé aux personnes remplissant les conditions (reportez-vous au règlement et remplissez la zone prévue à cet effet lors de votre inscription) .
Espalanade de la Mairie Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Défi du Jerzual Dinan a été mis à jour le 2026-06-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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