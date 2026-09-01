Défi du lac de Vioreau Joué-sur-Erdre
samedi 26 septembre 2026 · Joué-sur-Erdre
Informations pratiques
Joué-sur-Erdre
Défi du lac de Vioreau
Lac de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Partez à l’aventure ! Que vous soyez novice ou aguerri.e.s, venez vivre une expérience unique au cœur d’un cadre naturel d’exception ! Notre évènement du Défi du Lac de Vioreau vous invite à la découverte de vos sensations et de vos éventuelles limites.
Toute l’équipe de Nantes Natation est ravie de vous retrouver pour la sixième édition de sa course en lac.
Cette année nous nous retrouvons au réservoir de Vioreau à Joué sur Erdre (44).
Épreuves 1km • 2,5km • 5km • 10km
Restauration sur place Jeux Musique
Soirée festive
Initiation à la natation en milieu naturel
Nage avec palmes 1km
Vestiaires et douches chaudes.
Plus d’informations sur le site internet. .
Lac de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set off on an adventure! Whether you’re a novice or a seasoned racer, come and enjoy a unique experience in the heart of an exceptional natural setting! Our Lac de Vioreau Challenge event invites you to discover your own sensations and limits.
L’événement Défi du lac de Vioreau Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique)
- Concert de Rock Guinguette de Vioreau La Romeraye Joué-sur-Erdre 12 septembre 2026
- Chauffe du Four l’Ami d’Pain Place de la Lande Joué-sur-Erdre 19 septembre 2026
- Visite de l’Eglise St Léger et de sa crypte Journées Européennes du Patrimoine Rue de Ribaudière Joué-sur-Erdre 19 septembre 2026
- Idées sorties Journées Européennes du Patrimoine Joué-sur-Erdre 19 septembre 2026
- Visite Château de la Lucinière Journées Européennes du Patrimoine Joué-sur-Erdre 19 septembre 2026