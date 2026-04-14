Défi « J’y Vais » ! 1 – 31 mai Territoire Moselle et Madon Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

L’objectif du Défi « J’y vais ! » est d’inciter à l’utilisation des modes de déplacement durables pour les déplacements domicile-travail ou de scolarité durant le mois de mai : marche, vélo, trottinette, train, bus, tram, covoiturage, trottinette électrique, monoroue, etc.

Cet événement s’effectue à l’échelle régionale du Grand Est porté par l’association Initiatives Durables et les 37 territoires partenaires, dont la CC Moselle et Madon.

En 2026, les territoires partenaires du Défi soutiendront financièrement une opération portée par des acteurs engagés dans les domaines des mobilités actives, solidaires, partagées ou inclusives via une dotation solidaire. Le montant de cette dernière sera au maximum de 2 000 €, calculé sur la base des kilomètres effectués par l’ensemble des participants du Défi « J’y vais ».

Territoire Moselle et Madon 712 rue Nicolas Cugnot, 54230 Neuves-Maisons Pont-Saint-Vincent 54550 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://defi-jyvais.fr/ »}]

L’objectif du Défi « J’y vais ! » est d’inciter à l’utilisation des modes de déplacement durables

Studio aïe – Manon Houille