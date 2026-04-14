Défi Mobilité des Lycées 2026, Association Alisée, Nantes

Défi Mobilité des Lycées 2026 27 avril – 7 mai Association Alisée Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T08:30:00+02:00 – 2026-04-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-07T08:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:30:00+02:00

« L’association Alisée, en partenariat avec la Région Pays de la Loire, t’invite à participer au Défi Mobilité des Lycées du 27 avril au 7 mai 2026 inclus.

Durant ces 2 semaines, relève le défi de venir au lycée autrement qu’en voiture individuelle. Viens à pied, en vélo, en trottinette, en skate ou bien en transport en commun. Si tu habites loin, tu peux venir en covoiturage. Tu peux même t’organiser avec tes camarades pour venir ensemble en vélo ou à pied.

L’association Alisée et les lycées organiseront, pendant ces 2 semaines, de nombreuses animations : stand, fresques artistiques, atelier réparation vélo, balade, etc. «

Association Alisée 10 rue Président Edouard Herriot 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « fanny.garcia@alisee.org »}]

Pendant 2 semaines, 15 lycées des Pays de la Loire seront amenés à expérimenter modes actifs et partagés grâce au Défi Mobilité des Lycées organisé par l’association Alisée

Association Alisée