Défi Nature Diois Ferme de Messagendre Menglon
Défi Nature Diois Ferme de Messagendre Menglon dimanche 31 mai 2026.
Menglon
Défi Nature Diois
Ferme de Messagendre 540 chemin de Messagendre Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 15:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Course relais entre 1 traileur-euse (10km), 1 cavalier-e (20km) et 1 vététiste (10km) au départ de la Ferme de Messagendre sur les communes de Menglon, Châtillon et St Roman.
.
Ferme de Messagendre 540 chemin de Messagendre Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 22 74 19 cavaliersdudiois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relay race between 1 runner (10km), 1 rider (20km) and 1 mountain biker (10km), starting from Ferme de Messagendre in Menglon, Châtillon and St Roman.
L’événement Défi Nature Diois Menglon a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Menglon (Drôme)
- Equi’Vie Menglon Drôme 1 mai 2026