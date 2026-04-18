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Défi Nature Diois Ferme de Messagendre Menglon

Défi Nature Diois Ferme de Messagendre Menglon dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Ferme de Messagendre

Adresse : 540 chemin de Messagendre

Ville : 26410 Menglon

Département : Drôme

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Menglon

Défi Nature Diois

Ferme de Messagendre 540 chemin de Messagendre Menglon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-05-31 15:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Course relais entre 1 traileur-euse (10km), 1 cavalier-e (20km) et 1 vététiste (10km) au départ de la Ferme de Messagendre sur les communes de Menglon, Châtillon et St Roman.
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Ferme de Messagendre 540 chemin de Messagendre Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 22 74 19  cavaliersdudiois@gmail.com

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English :

Relay race between 1 runner (10km), 1 rider (20km) and 1 mountain biker (10km), starting from Ferme de Messagendre in Menglon, Châtillon and St Roman.

L’événement Défi Nature Diois Menglon a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme du Pays Diois

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