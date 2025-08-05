Défi puzzle en équipe Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Défi puzzle en équipe

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Laquelle des quatre équipes parviendra à terminer en premier son puzzle de 500 pièces ? Vous aurez 2 heures pour travailler ensemble et mettre bout à bout toutes les pièces du puzzle. Une surprise attendra les gagnants…

Animation proposée dans le cadre de l’exposition En avant les histoires ! . .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

