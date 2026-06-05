Défi Zéro déchet en famille Salle des fêtes Saint-Amant-de-Nouère
Défi Zéro déchet en famille Salle des fêtes Saint-Amant-de-Nouère mardi 7 juillet 2026.
Saint-Amant-de-Nouère
Défi Zéro déchet en famille
Salle des fêtes Route du méridien Saint-Amant-de-Nouère Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Défi zéro déchet
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Salle des fêtes Route du méridien Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Zero waste challenge
L’événement Défi Zéro déchet en famille Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais