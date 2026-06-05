Défi Zéro déchet en famille Salle des fêtes Saint-Amant-de-Nouère mardi 7 juillet 2026.

Saint-Amant-de-Nouère

Défi Zéro déchet en famille

Salle des fêtes Route du méridien Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Défi zéro déchet

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Salle des fêtes Route du méridien Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Zero waste challenge

L’événement Défi Zéro déchet en famille Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais