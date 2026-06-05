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Défi Zéro déchet en famille Salle des fêtes Saint-Amant-de-Nouère

Défi Zéro déchet en famille Salle des fêtes Saint-Amant-de-Nouère mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Route du méridien

Ville : 16170 Saint-Amant-de-Nouère

Département : Charente

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Saint-Amant-de-Nouère

Défi Zéro déchet en famille

Salle des fêtes Route du méridien Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Défi zéro déchet
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Salle des fêtes Route du méridien Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11 

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English :

Zero waste challenge

L’événement Défi Zéro déchet en famille Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais

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