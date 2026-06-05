Visite de vignoble et balade en tracteur Vignoble Pelletant Domaine de la chevalerie Saint-Amant-de-Nouère
Visite de vignoble et balade en tracteur Vignoble Pelletant Domaine de la chevalerie Saint-Amant-de-Nouère lundi 10 août 2026.
Saint-Amant-de-Nouère
Visite de vignoble et balade en tracteur
Vignoble Pelletant Domaine de la chevalerie Route de la vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:00:00
fin : 2026-08-10 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Visite du vignoble Pelletant et balade en tracteur.
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Vignoble Pelletant Domaine de la chevalerie Route de la vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11
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English :
Visit the Pelletant vineyard and take a tractor ride.
L’événement Visite de vignoble et balade en tracteur Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais
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