Visite de vignoble et balade en tracteur Vignoble Pelletant Domaine de la chevalerie Saint-Amant-de-Nouère lundi 10 août 2026.

Saint-Amant-de-Nouère

Visite de vignoble et balade en tracteur

Vignoble Pelletant Domaine de la chevalerie Route de la vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:00:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Visite du vignoble Pelletant et balade en tracteur.

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Vignoble Pelletant Domaine de la chevalerie Route de la vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 84 11

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English :

Visit the Pelletant vineyard and take a tractor ride.

L’événement Visite de vignoble et balade en tracteur Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Rouillacais