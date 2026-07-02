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AGENDA · Saint-Amant-de-Nouère

Soirée concert au Domaine Papayera Tierra Caliente La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère

vendredi 7 août 2026 · La Chevalerie · Saint-Amant-de-Nouère

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Chevalerie
Adresse
264 route de la Vigerie
Ville
16170 Saint-Amant-de-Nouère
Département
Charente
Tarif
35 35 35

Saint-Amant-de-Nouère

Soirée concert au Domaine Papayera Tierra Caliente

La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Soirée concert au Domaine avec le groupe Papayera Tierra Caliente
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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 77 26 

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English :

Concert evening at the Domaine featuring the band Papayera Tierra Caliente

L’événement Soirée concert au Domaine Papayera Tierra Caliente Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Rouillacais

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