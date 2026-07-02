Soirée concert au Domaine A l’ouest de l’est et Babai Lugu La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère

Informations pratiques

Saint-Amant-de-Nouère

Soirée concert au Domaine A l’ouest de l’est et Babai Lugu

La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

moins de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Soirée concert au Domaine avec le groupe Serge & caetera

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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 77 26

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English :

Evening concert at the Domaine with the Serge & caetera band

L’événement Soirée concert au Domaine A l’ouest de l’est et Babai Lugu Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Rouillacais