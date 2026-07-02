Soirée concert au Domaine A l’ouest de l’est et Babai Lugu La Chevalerie Saint-Amant-de-Nouère
jeudi 6 août 2026 · La Chevalerie · Saint-Amant-de-Nouère
Informations pratiques
Saint-Amant-de-Nouère
Soirée concert au Domaine A l’ouest de l’est et Babai Lugu
La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
moins de 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 00:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Soirée concert au Domaine avec le groupe Serge & caetera
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La Chevalerie 264 route de la Vigerie Saint-Amant-de-Nouère 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 55 77 26
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English :
Evening concert at the Domaine with the Serge & caetera band
L’événement Soirée concert au Domaine A l’ouest de l’est et Babai Lugu Saint-Amant-de-Nouère a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Rouillacais
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