Déficathlon 11ème édition Rue de la diligence La Tagnière

La Tagnière

Déficathlon 11ème édition

Rue de la diligence Agorespace terrain de sport La Tagnière Saône-et-Loire

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 13:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

11ème édition du déficathlon, organisé par le Foyer Rural.

En 10 épreuves sport, adresse, orientation et coopération, en équipe de 4 à 6 personnes (1 adulte par groupe d’enfants de moins de 11 ans) de 13h30 à 18 h, récompenses pour toutes les équipes.

Le CPIE sera présent pour proposer une épreuve sous forme d’Escape Game une occasion de comprendre, de façon collaborative, le lien entre pollinisateurs et alimentation locale.

ça promet d’être stressant…un peu, enrichissant…beaucoup, et sympa…à la folie !

L’équipe du Ludobus sera également présente pour vous initier à des jeux.

Buvette tout l’après midi, en soirée, snack et animation musicale par Mathieu Gattuso. .

Rue de la diligence Agorespace terrain de sport La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 92 09 33 foyerlatagniere@gmail.com

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English : Déficathlon 11ème édition

L’événement Déficathlon 11ème édition La Tagnière a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)