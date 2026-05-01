Défilé de couture Salle municipale Chasseneuil-sur-Bonnieure

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Défilé de couture

Salle municipale 1 rue de La Bonnieure Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Défilé de couture

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Salle municipale 1 rue de La Bonnieure Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 09 81

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English :

Couture show

L’événement Défilé de couture Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Charente Limousine