Défilé de couture Salle municipale Chasseneuil-sur-Bonnieure
Défilé de couture Salle municipale Chasseneuil-sur-Bonnieure samedi 30 mai 2026.
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Défilé de couture
Salle municipale 1 rue de La Bonnieure Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Défilé de couture
.
Salle municipale 1 rue de La Bonnieure Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 36 09 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Couture show
L’événement Défilé de couture Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Charente Limousine