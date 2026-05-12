Repas Moules frites camping municipal Chasseneuil-sur-Bonnieure
Repas Moules frites camping municipal Chasseneuil-sur-Bonnieure samedi 13 juin 2026.
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Repas Moules frites
camping municipal Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Repas moules frites
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camping municipal Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 83 52 61
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English :
Mussels and French fries meal
L’événement Repas Moules frites Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Charente Limousine