Repas Moules frites camping municipal Chasseneuil-sur-Bonnieure

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Repas Moules frites

camping municipal Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Repas moules frites

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camping municipal Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 83 52 61

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English :

Mussels and French fries meal

L’événement Repas Moules frites Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Charente Limousine