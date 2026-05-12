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Repas Moules frites camping municipal Chasseneuil-sur-Bonnieure

Repas Moules frites camping municipal Chasseneuil-sur-Bonnieure samedi 13 juin 2026.

Lieu : camping municipal

Adresse : Camping Les Charmilles

Ville : 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure

Département : Charente

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Repas Moules frites

camping municipal Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Repas moules frites
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camping municipal Camping Les Charmilles Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 83 52 61 

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English :

Mussels and French fries meal

L’événement Repas Moules frites Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Charente Limousine

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