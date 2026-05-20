Tournoi de tennis Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure
Tournoi de tennis Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure lundi 8 juin 2026.
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Tournoi de tennis
Gymnases Gymnase rue Bir Hacheim Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 17:00:00
fin : 2026-06-21 22:30:00
Date(s) :
2026-06-08
Tournoi de tennis
.
Gymnases Gymnase rue Bir Hacheim Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 26 11 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tennis tournament
L’événement Tournoi de tennis Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine