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Tournoi de tennis Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure

Tournoi de tennis Gymnases Chasseneuil-sur-Bonnieure lundi 8 juin 2026.

Lieu : Gymnases

Adresse : Gymnase rue Bir Hacheim

Ville : 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure

Département : Charente

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Tournoi de tennis

Gymnases Gymnase rue Bir Hacheim Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 17:00:00
fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :
2026-06-08

Tournoi de tennis
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Gymnases Gymnase rue Bir Hacheim Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 26 11 81 

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English :

Tennis tournament

L’événement Tournoi de tennis Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine

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