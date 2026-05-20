Concert Chasseneuil-sur-Bonnieure
Concert Chasseneuil-sur-Bonnieure dimanche 21 juin 2026.
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Concert
salle des fêtes place de l’Eglise Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Concert
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salle des fêtes place de l’Eglise Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 26 07 65
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English :
L’événement Concert Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Charente Limousine
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