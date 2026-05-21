Portes Ouvertes Équestres Les Dadous en fête LES DADOUS DE LA BRANDE Chasseneuil-sur-Bonnieure
Portes Ouvertes Équestres Les Dadous en fête LES DADOUS DE LA BRANDE Chasseneuil-sur-Bonnieure dimanche 14 juin 2026.
Chasseneuil-sur-Bonnieure
Portes Ouvertes Équestres Les Dadous en fête
LES DADOUS DE LA BRANDE 1 La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Les Dadous de La Brande vous ouvrent leurs portes le dimanche 14 juin de 10h à 18h à Chasseneuil-sur-Bonnieure !
Au programme baptêmes poneys gratuits, démonstrations équestres, jeux, buvette et un grand jeu avec une promenade à cheval d’1h à gagner.
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LES DADOUS DE LA BRANDE 1 La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 93 43 67 g.leurent@wanadoo.fr
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English :
Les Dadous de La Brande open their doors to you on Sunday June 14th from 10am to 6pm in Chasseneuil-sur-Bonnieure!
On the program: free pony christenings, equestrian demonstrations, games, refreshments and a great game with a 1-hour horse ride to be won.
L’événement Portes Ouvertes Équestres Les Dadous en fête Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Charente Limousine
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