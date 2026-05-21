Portes Ouvertes Équestres Les Dadous en fête LES DADOUS DE LA BRANDE Chasseneuil-sur-Bonnieure

Chasseneuil-sur-Bonnieure

Portes Ouvertes Équestres Les Dadous en fête

LES DADOUS DE LA BRANDE 1 La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Les Dadous de La Brande vous ouvrent leurs portes le dimanche 14 juin de 10h à 18h à Chasseneuil-sur-Bonnieure !

Au programme baptêmes poneys gratuits, démonstrations équestres, jeux, buvette et un grand jeu avec une promenade à cheval d’1h à gagner.

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LES DADOUS DE LA BRANDE 1 La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 93 43 67 g.leurent@wanadoo.fr

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English :

Les Dadous de La Brande open their doors to you on Sunday June 14th from 10am to 6pm in Chasseneuil-sur-Bonnieure!

On the program: free pony christenings, equestrian demonstrations, games, refreshments and a great game with a 1-hour horse ride to be won.

L’événement Portes Ouvertes Équestres Les Dadous en fête Chasseneuil-sur-Bonnieure a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Charente Limousine