Défilé de mode coréenne, Moulin de la Bellassière, Crécy-Couvé

Informations pratiques

Défilé de mode coréenne 19 et 20 septembre Moulin de la Bellassière Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La Corée est l’invité d’honneur des Journées du Patrimoine à Crécy-Couvé.

A cette occasion Hye-Jung Kunzelmann, fashion designer, interviendra pour présenter ses créations contemporaines et traditionnelles coréennes, lors d’un défilé.

À la tête de la maison Ebor & Kobna Paris, elle conçoit la mode comme un langage artistique. Designer, artisane et créatrice, elle imagine des silhouettes qui transcendent la simple fonction du vêtement. Son ambition est d’offrir aux femmes des créations qui racontent une histoire, éveillent l’émotion et les invitent à voyager, tant par l’esprit que par le regard.

Moulin de la Bellassière 2 Chemin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé Crécy-Couvé 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.bellassiere.com Le Moulin de la Bellassière, très ancien moulin à blé installé sur les rives de la Blaise, fut transformé en 1750 en buanderie et en jardin d’hiver par la marquise de Pompadour qui le dota d’une incroyable façade aveugle en trompe-l’œil en harmonie avec le château de Crécy. Ce bâtiment est emblématique de l’ancien domaine de Crécy et le site comporte le jardin des six sens »Pas de sens interdit », inauguré en mai 2013 par l’écrivain et Secrétaire Général de l’Académie Goncourt, Didier Decoin.

La Corée est l’invité d’honneur des Journées du Patrimoine à Crécy-Couvé.

©junga