Défilé historique, Saulzais-le-Potier, Saulzais-le-Potier

Informations pratiques

Défilé historique Dimanche 20 septembre, 15h00 Saulzais-le-Potier Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Histoire des grands personnages du Berry.

Saulzais-le-Potier 2 Pl. de l’Église, 18360 Saulzais-le-Potier Saulzais-le-Potier 18360 Cher Centre-Val de Loire 06 60 72 56 30 L’église du 12ᵉ siècle. Parking accessible.

Histoire des grands personnages du Berry.

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