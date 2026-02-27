Degré Zéro Palais des Congrès Marseille

Degré Zéro

Lundi 20 avril 2026. Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

De la mixologie aux boissons gastronomiques capables de rivaliser avec les grands crus, il explique comment les acteurs de l’épicerie fine et du CHR peuvent transformer ce mouvement sociétal en un puissant levier économique.Professionnels

Le salon Degré Zéro accompagne le CHR, les cavistes et les épiceries fines en professionnalisant l’offre cocktail No/Low pour en faire un segment premium. En s’appuyant sur la mixologie et l’innovation gastronomique, le salon permet aux professionnels de



capter la croissance des cocktails No/Low (+20 % en un an), s’imposant comme le premier choix pour 66 % des consommateurs.

valoriser l’offre en transformant le No/Low en une option complexe et désirable, au même titre que les références alcoolisées, permettant une montée en gamme.

intégrer ces boissons au cœur de l’expérience client (accords mets-boissons, cartes dédiées) pour proposer un produit plaisir à forte valeur ajoutée et maximiser les marges. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

From mixology to gourmet beverages capable of rivaling grands crus, he explains how players in the delicatessen and catering sectors can transform this societal movement into a powerful economic lever.

