Dégueu Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Dégueu Samedi 4 avril 2026, 15h00 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Tarif – 18 ans : 4€

Tarif adulte : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T15:00:00 – 2026-04-04T16:15:00

Fin : 2026-04-04T15:00:00 – 2026-04-04T16:15:00

Sam. 04 avr. – 15h

Âge 9+ | E : 4 à 8 € | 1h10

Le théâtre, ça se permet tout. Y compris aborder un sujet dont on peut avoir du mal à parler aux enfants ! Tant mieux quand c’est fait comme ici avec franchise et intelligence, avec aussi de belles astuces de mise en scène et beaucoup d’humour.

Ça démarre comme une première leçon d’éducation sexuelle, comme celles qu’on donne dans les classes de primaire. Mais bientôt, tout déraille ! Reproduction, fécondation, puberté… Ou plutôt spermatozoïdes, ovaires, accouchement… Tout y passe ! Rien de tel qu’un spectacle décalé pour dédramatiser « l’histoire de la vie » et décomplexer tout le monde. Ça risque de faire pouffer de rire l’assemblée !

Dans le cadre du festival Méli’môme édition 2026, en partenariat avec l’association Nova Villa.

Texte : Antoine Courvoisier – Mise en scène collective, chapeautée par Antoine Courvoisier – Jeu : Delphine Barut, Antoine Courvoisier, Clea Eden, Charlotte Filou, Olivier Gabus – Régie : Marc-Etienne Despland – Scénographie : Cornélius Spaeter – Costumes : Eléonore Cassaigneau – Son : Olivier Gabus – Lumière : Gael Chapuis – Administration : Lino Eden – Coproduction : Compagnie Mokett, Théâtre Am Stram Gram – Genève – Avec le soutien de la Ville de Genève, Pro Helvetia, et la Corodis

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Théâtre Am Stram Gram culture tinqueux

Ariane Catton Balabeau