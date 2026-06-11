Dégustation à l’aveugle chez Skywalker vineyards | Vignobles en Scène Château Margüi Châteauvert

Informations pratiques

Châteauvert

Dégustation à l’aveugle chez Skywalker vineyards | Vignobles en Scène

Château Margüi 444 route de barjols Châteauvert Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Au pied des vignes du Château Margüi situé en zone Natura 2000, initiez-vous à la dégustation à l’aveugle et entrez dans l’univers Skywalker Vineyards.

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Château Margüi 444 route de barjols Châteauvert 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 77 90 23 18 contact@chateaumargui.com

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English :

At the foot of the vineyards of Château Margüi, located in a Natura 2000 zone, learn about blind tasting and enter the world of Skywalker Vineyards.

L’événement Dégustation à l’aveugle chez Skywalker vineyards | Vignobles en Scène Châteauvert a été mis à jour le 2026-06-11 par Provence Verte & Verdon Tourisme